Reprodução Instagram - 19.4.2025 Thiaguinho no 'Tardezinha'

Thiaguinho, de 42 anos, fará o show de 10 anos da "Tardezinha" neste sábado (19). O projeto, em parceria com Rafael Zulu, é conhecido por misturar performances e festas. Dessa vez, o evento ocorrerá no estádio Nilton Santos, situado no Rio Janeiro.

Quem não estiver presencialmente e quiser acompanhar as apresentações, pode assistir em casa. Isso porque o Multishow e o Globoplay transmitirão a partir das 17h15. A comunicadora Dedé Teicher foi escalada para assumir a apresentação da cobertura televisiva.





"Falta Você", "Desencana", "Poderosa", "Buquê de Flores", "Em Busca da Minha Sorte", "Como Nunca Amei Ninguém", "Leite Condensado", "Pé Na Areia", "Domingando", "Vamo Que Vamo", "Felicidade", "O Show Tem Que Continuar" e "Sosseguei" são alguns dos hits musicais aguardados pelos fãs do cantor.

Thiago André Barbosa, conhecido popularmente pelo apelido Thiaguinho, se destacou na indústria fonográfica pela atuação como cantor e compositor. Empresário, será pai pela primeira vez: ele está à espera do primeiro filho, fruto da relação com Carol Peixinho, com quem está desde fevereiro de 2022.