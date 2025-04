Reprodução Luana Piovani critica Cauã Reymond e fala sobre petróleo na Amazônia

A atriz Luana Piovani comentou a suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos, que aconteceu durante as gravações do remake de Vale Tudo . A artista publicou mensagens nas redes sociais nesta quinta-feira (17) e ainda aproveitou para criticar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

O comentário foi feito por meio dos stories no Instagram, com três imagens dos atores envolvidos na produção da TV Globo. Em cada montagem, Luana expôs uma opinião sobre a polêmica e ainda alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na primeira foto, onde aparece apenas Bella Campos, Piovani escreveu: “Algumas mulheres pensam: ‘Se até Bella Campos passa por treta no trabalho, quem sou eu?’”. Em seguida, com Cauã em destaque, ela disparou: “Outras sabem que os erros de um homem tolo não têm a ver com o valor de uma mulher”.

Na terceira imagem, que mostra Bella e Cauã caracterizados como Maria de Fátima e César, Piovani mudou o foco. “Mas todo mundo sabe que explorar petróleo na Foz do Amazonas, depois de prometer proteger o meio ambiente, é papo de vacilão”, publicou.

Cauã Reymond e Bella Campos supostamente protagonizam discussões nos bastidores da novela, segundo veículos de imprensa. Os desentendimentos teriam gerado mal-estar nas gravações e chegaram até a produção da Globo, que interveio para contornar a situação.