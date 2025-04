Globo/João Miguel Júnior Nova versão enfrenta comparações com a exibição original, de 1988.





Autora do remake de " Vale Tudo ", Manuela Dias comentou as diferenças entre sua adaptação e a exibição original, de 1988. A novela das nove estreou no final de março, e já conta com grande repercussão nas redes sociais.









A audiência é ainda mais satisfatória quando comparada à antecessora, " Mania de Você ". Por outro lado, surgiram comparações com a versão original. Na época, o texto ficou a cargo de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

“É da natureza das histórias que elas sejam recontadas. As histórias que não foram recontadas, nós nem conhecemos. É uma honra e um aprendizado, para mim, adaptar um texto do Gilberto Braga, do Aguinaldo Silva e da Leonor Bassères para os dias de hoje", avalia Manuela.

Reprodução/Globo Bella Campos é a intérprete de Maria de Fátima no remake.





Na visão dela, os remakes provocam encontros de gerações: "Pessoas que viram com pessoas que não viram, e fazem a gente se repensar como sociedade ”. E isso é evidenciado com os quase 40 anos que separam as versões.

Por isso, ela manteve os arcos principais da trama, mas optou por fazer algumas mudanças. Isso inclui a adição de elementos atuais, como tecnologias que não existiam na época, a exemplo dos smartphones e redes sociais.





Também há revisão de questões éticas e conceitos atuais: "O que posso garantir é que quem viu a n ovela original vai se deliciar com fan services e diversos easter eggs e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa", promete.

"Os que não assistiram à primeira versão, vão ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje", finalizou Manuela.