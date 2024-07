Marcelo de Assis Fábio Jr lança anuncia nova versão de ‘Na Canção’

Quando se fala em Fábio Jr. um dos maiores artistas do Brasil, algumas músicas vêm logo à mente grandes sucessos na voz do cantor. Na canção não é diferente, um clássico da carreira do artista, ganha agora uma nova versão, disponível nas plataformas digitais pela ONErpm nesta sexta-feira (19) com clipe inédito no YouTube .

Na Canção faz parte da série de lançamentos de canções do seu audiovisual Bem mais que meus 20 e poucos anos , gravado em São Paulo para celebrar os seus 70 anos de vida .

Com sucesso atemporal, Na canção , lançada pela primeira vez pelo artista em 2008, a música reforça a mistura perfeita dos estilos pop e românticos, características nas músicas de Fábio Jr .

“Essa música é do compositor Vinicius Cantuária, que eu já gravei outras músicas e traz para as canções esse toque dançante, apaixonado, querendo viver a vida com intensidade. Eu gosto dessa vibração que a música traz, que fala direto no coração mesmo”, comenta Fábio .

O single, que foi lançado pela primeira vez pelo autor Vinícius Cantuária no começo da década de 1980 , ganhou sucesso na voz de Fábio Jr. em 1998, se tornando uma das canções preferidas do público e que não pode sair do repertório de shows.

‘“Na canção”” é uma canção que levanta a plateia, uma canção de amor que faz todo mundo cantar feliz, apaixonado”, conclui o cantor.

A carreira de Fábio Jr.

Cantor, compositor e ator, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, o astro possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.

Considerado um dos principais nomes da música nacional de todos os tempos, Fábio Jr. nasceu em São Paulo e ainda menino começou a dar os primeiros passos da carreira em programas infantis. Na década de 1970, arriscou o mercado musical daquela época, no qual cantores brasileiros cantavam em inglês e tinham nomes estrangeiros.

Em 1974, lançou um disco e conseguiu emplacar uma de suas músicas. No ano de 1976, começou a trabalhar como ator, dois anos depois sua conhecida música, o clássico Pai foi escolhida tema de abertura de novela.

Desde então, Fábio Jr. tem registrado sua marca emplacando vários hits em diversas novelas, a exemplo de Alma Gêmea no folhetim homônimo, Só Você em Por Amor , Esqueça – Forget Him ( A Viagem ), Vida ( Top Model ), Fêmea ( Perigosas Peruas ), Eu Nunca Estive Tão Apaixonado ( Explode Coração ) e Enrosca ( Império ).

Em junho deste ano, Fábio Jr lançou o clipe inédito de ‘Enrosca’

Um hit atemporal que conquistou seu espaço na música brasileira, Enrosca , que foi gravada pela primeira vez em 1977, ganhou versões especiais na voz de grandes artistas brasileiros.

Em 1994, Fábio Jr lançou a música dando à ela a sua identidade musical e carregando-a de romantismo e despertando o poder de sedução em seus fãs. Agora, 20 anos depois, em junho deste ano, o artista lançou Enrosca com uma nova “ roupagem ” e um videoclipe inédito, que já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“Enrosca é uma música que todo mundo gosta, que marcou a minha carreira. Me divirto cantando, ela tem um uma coisinha romântica, mas também é sexy, ela é provocante. Essa música é linda, agora está ainda mais especial! “, comenta Fábio.

A canção Enrosca faz parte da turnê Bem Mais Que Os Meus 20 E Poucos Anos , que celebra os 70 anos de vida de Fábio Jr. O start das comemorações foi marcado por um grande show em São Paulo no ano passado no dia do seu aniversário, 21 de novembro.

Ainda neste ano, serão lançados vários vídeos deste registro emocionante e o clipe de 20 e poucos anos já está disponível no canal de YouTube .

