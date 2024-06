Lisa, do BLACKPINK, libera novo single e clipe de 'Rockstar'

Mayra Dugaich [object Object]

A cantora Lisa esta de volta com seu single solo Rockstar . a rapper do Blackpink gravou o videoclipe em Bangkok na Tailândia, seu país natal.

“​​Gold teeth sitting on the dash, she a rockstar/ Make your favorite singer wanna rap, baby, la la/ ‘Lisa, can you teach me Japanese?’ I said, ‘Hai hai’/ That’s my life life, baby I’m a rockstar,” diz o refrão da música.

Vale lembrar que Rockstar é o primeiro lançamento da nova parceria entre a RCA Records e a empresa de gestão de Lisa, LLOUD Co., que ela fundou no início deste ano.

Lisa compôs a música com Brittany Amaradio, James Essien, Lucy Healey, Ryan Tedder e Sam Homaee e foi produzida por Tedder e Homaee.

Vale destacar que a primeira prévia foi liberada no TikTok no início deste mês, quando Lisa criou seu perfil na rede social e estabeleceu um recorde mundial do Guinness ao ganhar 1 milhão de seguidores em pouco mais de duas horas.

Lisa, do BLACKPINK, libera teaser do novo clipe ‘Rockstar’

Na última terça-feira (25), a cantora Lisa liberou o teaser do videoclipe de seu novo single solo Rockstar .

A faixa será lançada nesta quinta-feira (27) e marca o inicio da parceria da empresa LLOUD Co., com a gravadora Sony Music.

Vale lembrar que Lisa é integrante do grupo de k-pop BLACKPINK , um dos mais populares deste século. Ela já quebrou vários recordes globais como artista solo, desde o lançamento de seu EP Lalisa em 2021, quando ela se tornou a primeira artista feminina a vender quase 750 mil cópias na primeira semana na Coreia do Sul . Com os singles Lalilsa e Money , a cantora alcançou o TOP 10 na parada global Billboard 200 , além de quebrar três recordes mundiais no Guinness Book em 2023 como a artista de K-pop com mais seguidores no Instagram , que atualmente contabiliza 103 milhões de fãs .

Assista: