Reprodução Instagram - 25.10.2024 Bruna Griphao

Bruna Griphao, de 26 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (18) para abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 4,7 milhões de seguidores. A atriz e influenciadora digital usava um biquíni e chamou atenção pela definição corporal.





Em um dos cliques, a ex-participante da vigésima terceira temporada do "Big Brother Brasil" aparece com um traje de banho branco, além de acessórios, como um anel e um colar com uma estrela. Já em outras fotos, ela apostava em pulseiras e em outros modelitos, como um vestido dourado "diferentão".





Nos comentários da postagem, os internautas reagiram aos cliques e destacaram a definição do abdômen dela. "Mulher perfeita", opinou uma. "O pôr do sol iluminando essa beleza esplêndida", acrescentou um segundo, em referência à paisagem paradisíaca na qual Griphao posou para a foto. "Maravilhosa", declarou um terceiro.

Além dos fãs, Bruna Griphao foi elogiada por outros famosos da classe artística após publicar os cliques. Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari escreveu: "Te amo, irmã". "Linda", prosseguiu a atriz Anajú Dorigon. "Que mulher linda, gente", concordou Larissa Gloor.

Longe das novelas

Conhecida por ter integrado o elenco de produções de sucesso da teledramaturgia da Rede Globo, Bruna Griphao está longe do formato desde 2021, quando foi vista no elenco da trama das seis "Nos Tempos do Imperador". "Avenida Brasil", "Orgulho e Paixão" e "Haja Coração" são algumas das novelas que ela já fez.