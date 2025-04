Reprodução: Instagram Fiuk

Um dos momentos marcantes de Fiuk na vigésima primeira temporada do "Big Brother Brasil" foi o desabafo que ele fez em rede nacional ao dizer que chegou a vender uma guitarra para quitar dívidas. Na última sexta-feira (18), por meio do X, antigo Twitter, ele relembrou o caso e trouxe mais detalhes sobre as dificuldades financeiras.



"Só de pensar que nessa mesma data ha alguns anos atrás eu estava sendo cancelado por chorar em rede nacional no 'BBB' dizendo que eu tinha vendido minha guitarra. Mas a verdade é que eu estava morrendo de medo", começou o filho do célebre cantor Fabio Jr.





Segundo Fiuk, o medo dele era que as dívidas dele fossem espalhadas em perfis de "fofoca". "O problema não era só eu estar devendo, era uma série de fatores que estavam me deixando louco lá dentro. Qualquer dia eu falo sobre isso", acrescentou o ator, longe das novelas desde 2017, quando protagonizou "A Força do Querer".

Em seguida, ele afirmou ter conseguido melhorar a condição financeira depois que saiu do "BBB", porém ressaltou que se sente despreparado para contar aos fãs os detalhes desse período de dificuldades.

"Juntou um mix de emoções e eu decidi jogar com a verdade. Vender minha guitarra era só um dos motivos que me fez chegar nessa situação. Hoje em dia, graças a Deus eu estou bem melhor e espero conseguir contar para vocês tudo que aconteceu comigo. Não sei se estou preparado", finalizou.