Mayra Dugaich Billie Eilish alcança 100 milhões de ouvintes no Spotify

No último sábado (15), a cantora Billie Eilish ultrapassou os 100 milhões no Spotify com apenas 82 músicas em seu catalogo musical.

De acordo com o Hollywood Reporter, ela é a terceira e mais jovem artista a conquistar esta marca. The Weeknd, tem 107 milhões de ouvintes mensais e Taylor Swift acumula 102 milhões.

“ O Spotify faz parte da história de Billie desde o começo. Desde ‘Ocean Eyes’, ela tem aumentado continuamente sua base de fãs ao redor do mundo” , disse Jeremy Erlich, chefe global de música do Spotify.

Vale destacar que a cantora possui atualmente oito músicas no Billions Club da plataforma. A playlist reúne faixas com mais de 1 bilhão de streams.

Vale lembrar que Billie também fez história ao se tornar a mais jovem vencedora do Oscar por duas vezes com seu prêmio de melhor canção original por What Was I Made For? do filme Barbie.



Billie Eilish comenta sobre sua nova era

A cantora Billie Eilish esteve no programa The Late Show with Stephen Colbert e afirmou que o álbum Hit me Hard and Soft é seu projeto mais verdadeiro e pessoal.

“Acho que, com esse disco, é a primeira vez que me sinto adulta e talvez a primeira do gênero dentro do estilo criativo que escolhi. É, realmente, a coisa mais autêntica que fiz ”, disse.

“ Ele me representa muito, muito mesmo e faz com que toda a minha música seja um reflexo de quem eu realmente sou. Todos os visuais refletem o que sou e isso é, de verdade, terrível. É por isso que estou, literalmente, tremendo agora ”, afirmou.

Vale lembrar que ela também apresentou a faixa Lunch .