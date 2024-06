Júnior Colares Déborah Albuquerque teria puxado tapete de Felipeh Campos

A saída da ex-A Fazenda, Deborah Albuquerque da TV Record continua causando na web. Além da fama negativa que deixou na emissora, Deborah teria sido o pivô da saída do colega de trabalho Felipeh Campos .

De acordo com o colunista Daniel Nascimento , do jornal “O Dia”, o real sumiço do jornalista estaria relacionado à presença da apresentadora. Nos bastidores da emissora do bispo Edir Macedo, Felipeh demonstrava um descontentamento com a postura da ex-A Fazenda em relação à equipe.

Segundo fontes próximas ao comunicador, ele não tolerava o suposto estrelismo e as atitudes grosseiras da apresentadora. Por fim, Felipeh Campos teria pedido para sair do programa na intenção de manter distância de Deborah.

Além disso, a Vice-campeã do Power Couple Brasil 5 teria feito muitas outras inimizades durante a sua passagem na casa. Contudo, após pouco menos de dois meses à frente do “Link Podcast”, na noite da última terça-feira (4), por meio de nota, a TV Record confirmou a saída da apresentadora.

Vale lembrar que, na Record, Deborah chegou a participar de inúmeros realitys como: “A Fazenda 14”, foi campeã do programa “Famosas em Apuros”, e vice-campeã do famoso “Power Couple Brasil 5”, onde protagonizou beijos picantes ao lado do marido, Bruno Salomão.