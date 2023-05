Reprodução/Instagram Leo Jaime





Leo Jaime chamou atenção dos seguidores do Twitter na tarde desta sexta (12) ao explanar mais uma solicitação inusitada em sua caixa de entrada. Sim, o dono dos hits "A Fórmula do Amor", "As Sete Vampiras" e "Conquistador Barato", tema de abertura da novela "Bambolê", de 1987, que está em reprise no canal Viva, já falou publicamente sobre o internauta que o surpreendeu ao requisitar foto vestindo apenas sunga ou cueca. "É muita cara de pau, né?", indignou-se ele na ocasião.

Agora, o foco não tem a ver com os seus atributos físicos, mas ainda assim peca pelo excesso: "A mensagem que um admirador mandou por e-mail: 'Se possível, envie um CD, DVD, vinil, pôster e um autógrafo de presentes para mim'". Diante do exagero, Leo não se segurou e declarou que responderia perguntando "se não queria um cafuné também", levando os usuários aos risos. Depois, adicionou o emoji que possui os olhos semicerrados e a língua para fora, comumente usado em mensagens irônicas e provocativas.

Entre os comentários que pipocaram na publicação, está o do "inglês carioca" Ritchie. Com 70 anos recém-completados, o autor da música "Menina Veneno", aquela do "abajur cor de carne", ativou o modo sincerão e mandou na lata: "Só faltou colocar 'quatro convites mais backstage pass para seu show!'", complementando com: "Gente que quer de graça as únicas coisas que temos para vender. Até quando?". Por enquanto, o termo empregado pelo cantor e compositor não gerou uma pequena polêmica na rede social.

A mensagem que um fã manda por e-mail: “Se possível envie um cd e dvd e vinil e pôster e um autógrafo e presentes para mim .” Vou responder perguntando se não quer um cafuné também. 😝 — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) May 12, 2023





Faltou “4 convites + backstage pass para teu show”! Gente q pede, de graça, as únicas coisas q temos pra vender. Até quando? — Ritchie 👽 (@ritchieguy) May 12, 2023