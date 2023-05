Divulgação Lucy Alves





Lucy Alves está desfrutando ao máximo o pós "de milhões" por ter sido uma das estrelas do horário nobre da Globo. Um exemplo disso é que a atriz, cantora e sanfoneira, que deu vida à Brisa, é a protagonista da nova ação de marketing do Beach Park, conhecido por "tropicalizar" o conceito de parque aquático (que, no Brasil, costuma ser instalado em áreas afastadas do litoral). Por meio de uma publicação no Instagram, ela se referiu ao local como "paraíso".

Entre uma filmagem e outra, a paraibana, que lançou a edição deluxe do álbum "Perigosíssima", no qual transita pelo universo do forró com sonoridade pop, incursionando inclusive pela vertente do forró rotulada como piseiro, não perdeu a chance de conhecer as dependências do complexo turístico, situado a apenas 20 quilômetros de Fortaleza, e ainda relaxar na piscina de borda infinita do Acqua Beach Park Resort.





Mas, antes que mudemos de assunto, existe um detalhe importante sobre Brisa que é preciso ser mencionado. Mesmo já tendo afirmado que tentava se blindar dos comentários negativos que tomavam as redes sociais, a artista foi só elogios ao que viveu durante todo esse processo. "'Travessia', obrigada pela personagem que recebi, pelas pessoas que conheci no caminho e por tudo que aprendi com esse projeto lindo!".

Clara Buarque, a intérprete de Bia, que disputava o coração de Oto (Romulo Estrela) com ela, foi uma das primeiras a interagir na publicação. "Parabéns, meu amor! Você é gigante!", derreteu-se a jovem de 20 anos, com uma genética artística das boas: filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque, e neta de Chico Buarque e Marieta Severo. Tá bom?