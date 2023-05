Divulgação Gutto Soares e MC Mirella





Um registro de Gutto Soares dividindo os microfones com Mirella está repercutindo no Kwaii, aplicativo similar ao Snapchat e TikTok. Isso porque o perfil "Sertanejando" postou um dos trechos do videoclipe da canção "Coração no 150" sob o sugestivo título: "Impressão minha ou a voz da Mirella ficou muito melhor cantando sertanejo do que funk?".





Reprodução/Kwaii Enquete no Kwaii

Até o fechamento deste texto, o post acumulava 44 mil curtidas, 700 compartilhamentos e 800 comentários. E, detalhe, sem o posicionamento dos "envolvidos" em questão. Pensando nisso, esta coluna do iG Gente entrou em contato com o artista, dono do hit que está causando o burburinho virtual. De início, ele riu. Depois, contou que "não estava sabendo desta enquete, não".

Foi com ênfase na resposta de Gutto que veio a ideia da tréplica, cujo teor abordou o fato de Bad Mi se sair bem no estilo que não costuma ser o seu. Como quem quisesse dizer que era suspeito, já que acompanha a cantora há um bom tempo, ressaltou gostar de ouvi-la nas duas vertentes e ter sido especial realizar essa collab com ela e Dynho Alves.

Divulgação Gutto Soares, MC Mirella e Dynho Alves

Aos 23 anos, Gutto Soares é uma das revelações do sertanejo universitário, gênero que vem dominando a cena musical brasileira. O mineiro despontou ao disponibilizar o DVD "Ao Vivo em Goiânia" nas principais plataformas digitais em outubro de 2019. Só para se ter ideia do poder: "Coração no 150" entrou na playlist oficial do funknejo do Spotify. "Gabriela", por sua vez, outro sucesso do rapaz, figura em mais de quinhentas listas de reprodução.