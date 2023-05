Reprodução/Instagram Angélica e Liliane Ventura





Liliane Ventura não viu com bons olhos a publicação em que Angélica Kysvicks recomenda sex toy, ou seja, "brinquedo sexual" para as "rainhas" de todo o Brasil. Por meio do Instagram, a jornalista, que integrou a primeira formação do programa "Aqui Agora", do SBT, nos anos 1990, repercutiu a campanha publicitária da mulher de Luciano Huck e não economizou nas críticas.

"Um filho que presenteia com um vibrador não recebeu educação sobre intimidade. Para quem acha legal tal ação, demonstra ser imaturo no trato com a sexualidade ou seria desrespeito mesmo? No vale tudo por aparecer, perde-se a noção de etiqueta social, que deve ser aplicada também em casa! Pronto, falei!", manifestou-se ela, visivelmente inconformada.





Não demorou muito para os comentários começarem a surgir, principalmente em apoio à Liliane. Uma seguidora disse: "Nem todas têm o marido dela. Os nossos dão conta". Outra acrescentou: "Andava esquecida da mídia, aí a empresa viu que daria engajamento e a contratou para fazer esse merchandising". A terceira, por sua vez, ironizou: "Isso é uma declaração explícita de que o Huck já era".

Para quem não viu, a ex-comandante do "Clube da Criança", "Milk Shake" e "Estrelas" fez uma pergunta associando certas oscilações a bem-estar e escreveu em seguida: "Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquele que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem dez tipos de vibração e visual discreto". Na legenda, a artista ainda dá um cupom de desconto de 20% na compra do produto em sua empresa.