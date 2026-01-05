Reprodução/Internet Tatá Werneck retorna às novelas na trama Quem Ama, Cuida

Tatá Werneck negou, nesta segunda-feira (5), que vá interpretar a vilã de "Quem Ama, Cuida", próxima novela das nove da Globo. A atriz se manifestou após a circulação de um boato nas redes sociais que a apontava como a grande antagonista do folhetim escrito por Walcyr Carrasco, previsto para estrear em maio.

A resposta foi publicada no X, antigo Twitter, onde Tatá reagiu com surpresa à informação. “Eu? Não tô sabendo disso, não, gente. Se for verdade, me avisem... Acho que deram uma viajada aí. Adoraria [ser vilã], mas realmente não foi isso que chegou para mim”, escreveu a atriz.

A interação continuou após o comentário de uma seguidora identificada como Cah, que brincou com a situação. “Dois reais ou um personagem misterioso?”, questionou a fã, em referência a uma tendência popular nas redes sociais.

Tatá voltou a negar qualquer confirmação sobre o papel e ironizou a repercussão. “Eu tô indo viajar. Se for verdade, preciso desmarcar e ficar estudando, gente. Não me avisa pelo Choquei, não, que tenho que tomar Rivotril”, publicou.

Eu???? Não tô sabendo disso não gente . Se for verdade me avisem ...acho que deram uma viajada aí ...adoraria mas realmente não foi isso qie chegou pra mim — Tata werneck (@Tatawerneck) January 5, 2026





Relação com Walcyr Carrasco

Segundo os boatos, Tatá Werneck teria aceito integrar o elenco de "Quem Ama, Cuida" a convite de Walcyr Carrasco. A atriz possui uma boa relação profissional com o autor, responsável por escalar Tatá para viver Valdirene em "Amor à Vida"(2013), papel que marcou a estreia da artista em novelas da Globo.

Depois disso, Tatá atuou em "I Love Paraisópolis"(2015), "Haja Coração"(2016) e "Deus Salve o Rei"(2018). Em 2023, voltou a trabalhar com Carrasco em "Terra e Paixão", quando interpretou Anely.

Caso seja confirmado, a participação na nova novela deve provocar uma pausa no "Lady Night", programa comandado por Tatá no GNT, que costuma entrar em hiato durante compromissos da apresentadora na dramaturgia.

Enredo

"Quem Ama, Cuida" terá uma estrutura clássica de folhetim. A trama gira em torno de Adriana, personagem de Leticia Colin, uma fisioterapeuta contratada para cuidar de Rogério Brandão, vivido por Antonio Fagundes, um milionário solitário e rejeitado pela família.

Após decidir se casar com Adriana, Rogério é assassinado na noite em que anuncia o noivado. A protagonista acaba condenada injustamente pelo crime e passa seis anos na prisão. Ao deixar a cadeia, conta apenas com a ajuda de Pedro, papel de Chay Suede, e passa a planejar vingança.

A estreia de "Quem Ama, Cuida" está prevista para 18 de maio. A direção artística ficará sob responsabilidade de Amora Mautner, que também trabalha na reta final de "Êta Mundo Melhor!".