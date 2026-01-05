Reprodução Instagram Lucas Borbas chorou ao falar sobre o estado de saúde da esposa, Isabel Veloso





O marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas, vive dias de apreensão e angústia enquanto acompanha a luta da esposa, internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR). Na noite do último sábado (3), ele decidiu falar publicamente sobre o momento delicado enfrentado pela família e não conseguiu conter a emoção ao relatar o impacto da internação prolongada da influenciadora, que já ultrapassa um mês.

Em um depoimento sincero, Lucas destacou o esforço diário para manter o equilíbrio emocional em meio à incerteza. “Por mais que as coisas sejam difíceis, como estão sendo, as coisas vão ficar bem, de alguma forma, vão se encaixar onde têm que se encaixar. A gente tenta ser forte, tenta ser maduro o suficiente para entender a situação e, de alguma forma, não ficar doido. Mas confesso também que não está sendo fácil”, declarou, visivelmente abalado.

Reprodução Instagram Isabel Veloso e Lucas Borbas





Ao longo do desabafo, Lucas revelou a dificuldade de lidar com o silêncio imposto pela ausência da esposa, que sempre foi sua principal confidente. Segundo ele, abrir-se não é algo natural em sua personalidade, o que torna o momento ainda mais doloroso. “Eu não sou uma pessoa muito de se abrir. Tinha uma pessoa com quem eu conversava muito, que era a Isabel, uma pessoa que me entendia, de certa forma. E, cara, a gente estar passando por isso… talvez não tenha que perguntar a Deus o porquê de tudo isso, né? Mas procurar entender o para que tudo isso, o sentido”, refletiu. Mesmo fragilizado, o marido da influenciadora reforçou a esperança de que a situação possa mudar e demonstrou confiança na força da companheira. “A gente espera que essa realidade mude. A Isabel vai dar a volta por cima, porque ela é muito forte, é a pessoa mais guerreira que eu conheço. Ela passou por tanta coisa, já teve tantos empecilhos aí para chegar agora… e ela tem muito a ensinar, muito a mostrar o propósito dela”, afirmou.

Pai da influencer também se manifestou

No mesmo dia, o pai de Isabel Veloso, Joelson, também se pronunciou e trouxe informações preocupantes sobre o estado de saúde da filha. Ele revelou que a influenciadora enfrenta graves sequelas decorrentes do transplante de medula óssea, entre elas a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), além de infecções severas que agravam ainda mais o quadro clínico. Isabel passou por um transplante de medula em outubro, quando já estava em remissão do câncer, e o doador foi o próprio pai. Esse foi o segundo procedimento do tipo realizado pela jovem. No entanto, em novembro, surgiram complicações relacionadas ao transplante, o que levou à necessidade de internação hospitalar contínua desde então.

Em um longo e comovente relato, Joelson expôs o sofrimento da família ao acompanhar a evolução do tratamento e confessou sentimentos de arrependimento pela decisão tomada. “A dor de ver minha filha nessa luta, esperando por respostas que demoram, nos consome. Os caminhos parecem obscuros e, muitas vezes, sentimos que nem mesmo os médicos sabem o que fazer. O arrependimento pelo transplante pesa… e hoje carregamos consequências duras”, desabafou. Ele também relembrou que Isabel está internada na UTI desde o dia 26 de novembro, quando exames apontaram um excesso de magnésio no sangue, além de episódios de hemorragia que agravaram o quadro.

Na última semana de dezembro, houve um breve sinal de alívio quando Isabel foi extubada e passou por uma cirurgia de traqueostomia. No entanto, pouco tempo depois, ela precisou ser sedada novamente, o que renovou a apreensão de familiares e amigos. Desde então, a influenciadora segue sob cuidados intensivos, enquanto parentes e seguidores mantêm a esperança por uma recuperação.



