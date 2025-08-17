Instagram/Reprodução/@tatawerneck Tata Werneck se diz careta

Tatá Werneck divertiu os seguidores neste domingo (17) ao comentar sua presença na festa de aniversário da amiga Bruna Marquezine, realizada na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

A apresentadora do Lady Night contou que, embora não seja “da noitada”, se jogou na pista de dança e acabou virando alvo de brincadeiras.

“Ontem trabalhei normal e hoje também, vou começar agora às 10h. Saí da festa da Bruna, tinha acordado 3 da manhã, saí e falei 'vou dormir cedo', eu durmo cedo e acordo cedo. 3h15 estava dançando igual um rato. Eu não bebo. Toda vez que estou dançando as pessoas acham que estou bêbada. Estou só existindo dançando.”, contou, rindo.

Tatá disse que precisa de tempo para se recuperar da maratona, mas ressaltou que a celebração da atriz foi inesquecível.

“Preciso de uma semana para me recuperar da festa, foi maravilhosa, incrível”, afirmou.

A humorista aproveitou para esclarecer que leva uma vida discreta e longe de excessos.

"Eu acho muito doido porque as pessoas acham que sou toda bêbada e uso drogas, nunca usei drogas. Mentira, uma vez peguei um negócio errado mas não foi proposital, entendeu?", brincou.

“Sou super careta, a senhorinha do terço. Não saio, não bebo, não ponho uma gota de álcool há sete anos. A última vez foi em uma festa com a Bruna”, disse.

Em tom bem-humorado, também brincou sobre seu estilo de dança: “Sei que não danço bem, faço mais o robô. Tenho muito medo de ser chamada para a Dança dos Famosos. Seria um dos meus maiores medos: me verem dançar publicamente”.