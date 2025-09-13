Reprodução/Internet Leticia Colin terá papel central em Último Lance, série de Cauã Reymond

Leticia Colin foi confirmada em Último Lance, nova série criada e estrelada por Cauã Reymond para o Globoplay, streaming da Globo. A atriz interpretará uma cafetina responsável por selecionar mulheres para as festas privadas promovidas por Maurício, personagem central da trama. O papel chegou a ser oferecido para Bruna Marquezine, que recusou o convite.

Na produção,vive um ex-jogador de futebol que perdeu tudo e busca se reerguer como agente. A série promete explorar bastidores do esporte com cenas envolvendo sexo e uso de drogas, além de abordar questões delicadas ligadas ao meio esportivo. A informação é do O Globo.

O projeto, inicialmente batizado de Mata-Mata, passou a se chamar Último Lance. Também houve redução no número de episódios: de 12 para oito. Algumas tramas foram cortadas, incluindo a que trataria de assédio sexual a jovens atletas da base. A decisão foi tomada após o adiamento da produção no ano passado, quando a direção optou por um formato mais enxuto.

A série deconta com a redação final de Thiago Dottori, a série terá direção artística de Bruno Safadi. O artista também atuará como diretor de parte das cenas. As gravações acontecerão entre novembro e janeiro no Rio de Janeiro, com sequências previstas para o Estádio Nilton Santos, na zona norte da capital, em dezembro.