Reprodução/ Instagram @chay Chay Suede curte momentos de lazer com mulher e filhos

Chay Suede, de 33 anos, usou as redes sociais no último domingo (21) para compartilhar um álbum de fotos ao lado da família. Casado com Laura Neiva, de 32, ele é pai de Maria, de 5, José, de 3, e Ana, de 1.



Em um dos cliques, o galã da teledramaturgia da Rede Globo aparecia em clima de romance com a esposa, que também é atriz. Já em outros registros, surgia ao lado dos herdeiros.





Há também uma foto de Neiva se divertindo com os filhos na água. Os momentos foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual o ator soma mais de 4,5 milhões de seguidores.

Chay e Laura se casaram em 2019. O namoro foi revelado em 2014. Contudo, em 2018, quando estavam noivos, tiveram uma separação momentânea. No mesmo ano, o casal de artistas reatou.

Em 2019, a primogênita Maria veio ao mundo. Dois anos depois, os intérpretes deram boas-vindas ao filho do meio, o pequeno José. Já em novembro de 2024, a caçula Ana nasceu.

De volta às telinhas

Chay Suede foi confirmado como o galã Pedro de "Quem Ama, Cuida", novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A narrativa do horário nobre da Rede Globo substituirá "Três Graças". O lançamento está previsto para maio.

Esta será a primeira parceria do ator com o novelista Walcyr. Ele, contudo, já colecionou vários papéis de destaque na faixa das nove da Globo. "Babilônia", "Segundo Sol", "Amor de Mãe" e "Travessia" foram alguns dos títulos.

A última aparição dele no horário foi em 2024, ano em que interpretou o vilão Mavi, de "Mania de Você". A novela foi considerada uma das piores de audiência no horário nobre.

Reproduçao TV Globo Gabz e Chay Suede como Viola e Mavi em 'Mania de Você'



