Reprodução/TV Globo Lívia Andrade fala sobre término do casamento

Lívia Andrade confirmou que está solteira após o fim do relacionamento com o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix. A confirmação ocorreu no primeiro Domingão com Huck de 2026, exibido no último domingo (4), quando a famosa falou sobre a nova fase de sua vida pessoal.

O assunto surgiu de forma descontraída e foi comentado pelo próprio Luciano Huck, que não perdeu a oportunidade de brincar com a colega de palco. "Lívia Andrade está começando o Ano-Novo livre, leve e solta", disse o apresentador, arrancando aplausos da plateia.

Animada, Lívia comemorou o momento: "Que delícia! É tão bom renovar a vida no Ano-Novo", afirmou. Rafael Portugal entrou na brincadeira e a chamou de "Livre Andrade". "Já pensou? Vamos arrumar alguém lá de Hollywood para a Lívia", completou Huck.





Os dois passaram quase cinco anos juntos. Desde setembro de 2025, o ex-casal era alvo de especulações sobre uma possível crise. Na época, ambos negaram o término e chegaram a ser vistos juntos em público, na saída de um restaurante.

Nos últimos meses, no entanto, os sinais de afastamento se intensificaram. Lívia e Marcos passaram datas importantes separados, deixaram de se seguir nas redes sociais e evitaram aparições conjuntas. O término ganhou força após a exposição de uma nova fase da vida amorosa do empresário.

Reprodução/Instagram/@euflaviateles Marcos Aráujo e Flávia Telles





Durante as festas de Ano-Novo, Marcos assumiu um novo relacionamento ao repostar uma foto ao lado da empresária Flávia Telles, que publicou a imagem com a legenda "meu parceiro".

Flávia é conhecida no meio empresarial de Goiânia. Viúva do ex-governador de Goiás (1949-2021), ela é discreta e sempre manteve distância dos holofotes. Antes da confirmação do romance, o envolvimento foi negado por sua assessoria, mesmo após a circulação de fotos e vídeos em clima de intimidade durante uma viagem a Punta Cana, na República Dominicana.