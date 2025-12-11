Reprodução/TV Cultura Antonio Fagundes volta para a TV Globo

Após Antônio Fagundes rejeitar uma proposta inicial da Globo para atuar em Quem Ama, Cuida, próxima novela das 21h, o ator acertou com a emissora para viver Artur no folhetim de Walcyr Carrasco, que substituirá Três Graças no horário nobre. O acordo foi firmado após a direção ceder e autorizar que o veterano tenha uma agenda diferenciada de trabalho.

O projeto marcará a volta do ator às novelas, ele está longe das tramas da Globo desde Bom Sucesso (2019). Porém, sua participação será curta, já que Artur morre logo no início do enredo. Existe a possibilidade de que ele apareça em flashbacks ao longo da história.

Por causa de sua dedicação ao teatro, Fagundes exige que seus contratos incluam uma cláusula que determine que ele grave novelas apenas três dias da semana, geralmente de segunda a quarta-feira. A ideia é manter quinta a domingo livres para se apresentar nos palcos.

A Globo e a equipe de Quem Ama, Cuida chegaram a aceitar que o ator gravasse menos que os colegas. No entanto, no momento da assinatura, Fagundes não encontrou a cláusula da forma que desejava e desistiu do contrato. Com receio de não encontrar um substituto à altura, a emissora acabou cedendo. As informações são da jornalista Anna Luiza Santiago.





Além da participação na novela das nove, Antônio Fagundes estará em um filme produzido pelos Estúdios Globo. "Estou muito feliz com esse reencontro. Que prazer estar de volta para novos projetos", celebrou o ator.

"Fagundes é uma instituição do audiovisual brasileiro, além de um colega muito querido. Tê-lo de volta aos Estúdios Globo é uma enorme alegria. Faremos grandes conteúdos juntos", elogiou o diretor Amaury Soares.

Quem Ama, Cuida substituirá Três Graças no horário das 21h a partir de maio. O rico Artur aparecerá nos primeiros capítulos da trama. Cansado de bancar os irmãos, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (ator ainda não escalado), o poderoso nomeará Isabel (Letícia Colin), sua fisioterapeuta, como herdeira.

Em seguida, ele se casará com a jovem para garantir que ela receba sua fortuna. Após sua morte, Isabel é acusada de assassinar o milionário. Depois de anos presa, ela tentará provar sua inocência e buscar vingança com a ajuda do advogado Pedro (Chay Suede).