Tatá Werneck definiu seu retorno à teledramaturgia da Globo e estará no horário nobre. A atriz e humorista aceitou o convite para integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A trama substituirá Três Graças na grade de programação da emissora a partir de 16 de maio.A artista interpretará uma das filhas do personagem de Antonio Fagundes na história. Na trama, o patriarca será um empresário rico assassinado logo no início do folhetim. Esse trabalho marca a retomada da parceria entre a comediante e o autor, já que ela atuou em Terra e Paixão (2023), última obra do novelista na faixa. A informação é da Folha de S.Paulo.
Nova novela das nove
A narrativa central de Quem Ama, Cuida, gira em torno da morte do milionário vivido por Antonio Fagundes. O crime ocorre na noite em que ele anuncia o casamento com Adriana, papel de Letícia Colin. A jovem fisioterapeuta acaba condenada injustamente pelo assassinato e buscará vingança após seis anos de prisão ao lado do idealista Pedro (Chay Suede).A direção artística do folhetim ficará sob responsabilidade de Amora Mautner, colaboradora frequente de Walcyr Carrasco em outros sucessos. A vilã da história caberá a Isabel Teixeira, que promete atrapalhar a vida da mocinha. O elenco principal terá ainda nomes como Tony Ramos, Agatha Moreira, Bianca Bin e Mariana Ximenes.