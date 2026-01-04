Reprodução/Internet Tatá Werneck retorna às novelas na trama Quem Ama, Cuida

Tatá Werneck definiu seu retorno à teledramaturgia da Globo e estará no horário nobre. A atriz e humorista aceitou o convite para integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A trama substituirá Três Graças na grade de programação da emissora a partir de 16 de maio.

Nova novela das nove

A artista interpretará uma das filhas do personagem de Antonio Fagundes na história. Na trama, o patriarca será um empresário rico assassinado logo no início do folhetim. Esse trabalho marca a retomada da parceria entre a comediante e o autor, já que ela atuou em Terra e Paixão (2023), última obra do novelista na faixa. A informação é da Folha de S.Paulo.

A narrativa central de Quem Ama, Cuida, gira em torno da morte do milionário vivido por Antonio Fagundes. O crime ocorre na noite em que ele anuncia o casamento com Adriana, papel de Letícia Colin. A jovem fisioterapeuta acaba condenada injustamente pelo assassinato e buscará vingança após seis anos de prisão ao lado do idealista Pedro (Chay Suede).

A direção artística do folhetim ficará sob responsabilidade de Amora Mautner, colaboradora frequente deem outros sucessos. A vilã da história caberá a Isabel Teixeira, que promete atrapalhar a vida da mocinha. O elenco principal terá ainda nomes como Tony Ramos, Agatha Moreira, Bianca Bin e Mariana Ximenes.