Reprodução/ Instagram @walcyrcarrasco Walcyr Carrasco e Larissa Manoela

Trabalhando juntos pela primeira vez em "Êta Mundo Melhor!", Walcyr Carrasco e Larissa Manoela se aproximaram fora dos bastidores da atual novela das seis da Rede Globo. Nesta sexta-feira (21), ele foi presenteado pela jovem.







A intérprete de Estela no folhetim resolveu dar ao autor um item de luxo avaliado em quase R$ 10 mil. Trata-se de um porta-celular, da grife italiana Prada. O objeto é avaliado em R$ 9,6 mil no e-commerce oficial da marca.





O presente faz parte das comemorações antecipadas do aniversário do dramaturgo, que completa 74 anos de idade no dia 1 de dezembro. Ao receber o mimo da atriz, Carrasco fez questão de agradecê-la publicamente.

“Amigos, vejam que bolsa linda a Larissa Manoela me mandou de aniversário. Muito obrigado, não só pelo presente, como pela gentileza e por lembrar de mim. Beijão”, disse no Instagram, onde acumula mais de 1,7 milhões de seguidores.

Nos comentários da postagem, a artista também ressaltou o carinho que sente pelo novelista, com quem está trabalhando pela primeira vez na carreira. “Com todo o amor para você. Use muito”, respondeu ela.



Saiba mais

Larissa Manoela, de 24 anos, retornou às telinhas para interpretar Estela, uma das personagens principais de "Êta Mundo Melhor", novela das seis que é uma continuação de "Êta Mundo Bom".

A artista nunca atuou em uma trama do horário nobre da Rede Globo, mas fãs torcem para que ela faça a estreia justamente em "Quem Ama, Cuida", próxima narrativa de Walcyr Carrasco na faixa das nove. Atores de "Êta Mundo Melhor!" têm sido chamados para a nova produção, como Bianca Bin, Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento.