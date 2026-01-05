Instagram Virginia mostra filhos torcendo por Vini Jr. em jogo do Real Madrid

Virginia Fonseca publicou, nesta segunda-feira (5), fotos dos três filhos torcendo por Vini Jr. durante jogo do Real Madrid. A influenciadora levou Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ao estádio no domingo (4), em Madri.

A publicação foi feita no Instagram e reuniu imagens do momento em família no Santiago Bernabéu. Virginia comentou a experiência na legenda e falou do envolvimento das filhas com o jogo do atacante brasileiro.

“Ontem foi bom demais! Fomos assistir o 'Júnior Vini' jogar e as Marias ficaram bravas (risos). Mariazinha também falou, mas eu estava sem celular e não consegui filmar, mas ela torceu muito”, escreveu a influenciadora.

A interação chamou atenção do próprio jogador. Vini Jr. comentou a publicação com a mensagem “São demais”, acompanhada de um emoji de coração vermelho. Durante a partida entre Real Madrid e Betis, Maria Flor divertiu os internautas ao ficar irritada após uma falta sofrida por Vini Jr. O momento foi registrado em vídeos publicados nos stories.

Duda Freire, amiga de Virginia, compartilhou imagens das crianças acompanhando o jogo com atenção. “Ficou brava porque derrubaram o Vini (risos)”, escreveu Duda na publicação. No vídeo, Maria Flor reage de forma espontânea. “Eu vou bater nos meninos”, disse a criança. Duda questiona: “Por que você vai bater nos meninos?”. A pequena responde: “Porque eles estão batendo no 'Juno' Vini [...] Vou bater neles”.

Jogo no Santiago Bernabéu

Virginia acompanhou a partida ao lado dos filhos nas arquibancadas do estádio do Real Madrid. As imagens mostram as crianças vestidas com camisas oficias do time, porém personalizadas com o nome de cada uma. Maria Alice e Maria Flor aparecem vibrando e reclamando durante o jogo. José Leonardo, o caçula da família, também esteve presente, mas aparece em registros mais discretos.