Instagram Virginia Fonseca revela apelido carinhoso para mãe de Vini Jr.

Virginia Fonseca revelou nesta sexta-feira (24) o apelido carinhoso que usa para Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., com quem tem vivido um romance. A apresentadora chamou a suposta sogra de “ mamma ” em vídeos publicados nos Stories enquanto se arrumava no camarim após o aniversário da filha do meio, Maria Flor, que completou três anos.

As imagens foram exibidas com exclusividade nos Stories da influenciadora, que mostrou momentos da comemoração realizada na tarde de quinta-feira (23). A festa contou com a presença da família do atacante do Real Madrid, representada por Fernanda e outros parentes, já que Vini Jr. permaneceu na Europa por compromissos com o clube.

A celebração reuniu familiares de ambos os lados. Além da mãe do jogador, estiveram presentes Poliana e Leonardo, pais de Zé Felipe, ex-marido de Virginia e pai da aniversariante. A influenciadora mostrou detalhes da decoração e da interação entre os convidados durante o evento.

A aproximação entre Virginia e Vini Jr. tem chamado atenção nas redes sociais desde que a apresentadora confirmou publicamente o envolvimento. Apesar do clima de romance, os dois ainda não oficializaram a relação.