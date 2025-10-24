Reprodução/ SBT Luigi Baricelli

Conhecido pela trajetória como galãs em novelas da Rede Globo, Luigi Baricelli, de 54 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (23), quando passou por um procedimento recorrente entre famosos da classe artística: a harmonização facial.

O ator e apresentador mostrou o resultado no "Fofocalizando", atração vespertina do SBT. Segundo ele, a aparência ficou melhor, mas não exagerada. Ele defende que várias pessoas sequer notam que ele realizou a intervenção estética na face.





"Mudou muito. A gente não percebe, mas o rosto vai ficando cansado e aí você envelhece. Eu estava novo para a minha idade, mas tava envelhecendo. Conseguiram fazer com pouco material, mas com a medida certa, sem tirar a característica do rosto. Tem gente que nem percebe", declarou.

"O que eu quero é uma coisa sutil, não quero nada exagerado. Só quero tirar um pouco desse cansaço do rosto. Eu tenho 54 [anos], agora é ladeira abaixo, então, antes de ser ladeira abaixo, vamos fazer ladeira acima, né", disse ele, em tom de brincadeira.

Antes e depois de Luigi Baricelli





A mudança também foi aprovada por algumas apresentadoras do programa exibido na emissora da família Abravanel. "O nariz entrega muito a idade, ele levantou aqui. Gente, ele ficou muito bonito, ficou na medida certa", apontou Cariúcha. "Está lindo", prosseguiu Thayse Teixeira.

Luigi Baricelli é ator e apresentador. No entanto, inicialmente, ganhou destaque midiático pela trajetória como modelo nas principais passarelas do mundo da moda. A estreia na TV foi em 1991, quando participou da minissérie "O Guarani", da Manchete.

O intérprete acabou migrando para Globo, onde participou de várias obras televisivas, com destaque para telenovelas. "Deus nos Acuda", "Malhação", "Laços de Família", "A Padroeira" e "Alma Gêmea" foram alguns dos títulos.