Homem que teria sido ‘adotado’ por Leonardo promete contar versão

João Dias, homem que se identifica como o jovem “ adotado ” e depois “ devolvido ” por Leonardo e Poliana Rocha, publicou nesta segunda-feira (6) vídeo no TikTok anunciando que vai revelar sua versão dos fatos. Segundo ele, passou cerca de um mês e meio na fazenda do cantor em Goiânia, após conhecer a família na Bahia.
João afirmou que tomou conhecimento da repercussão apenas depois que mensagens e marcações começaram a chegar. “ Vou me pronunciar porque a história é minha e logo logo vou contar tudo da forma certinha o que aconteceu, onde aconteceu ”, disse.
No vídeo, João mostrou ainda uma fotografia antiga com Leonardo, registrada na Fazenda Talismã. A imagem, impressa e com uma carta manuscrita no verso, seria a única que chegou até ele de um conjunto maior de registros do período.
“ Vieram mais fotos no envelope que me foi enviado, só que quando chegou na minha mão, já estava aberto e eu só recebi essa. Essa é a foto original, foto física que eu tenho de lembrança, e que vou guardar até ficar velhinho ”, explicou.
Relato de Poliana e repercussão
O caso veio à tona quando Poliana Rocha, mulher de Leonardo, revelou ao programa Sensacional, da RedeTV!, que conheceu o adolescente de 15 anos na Bahia, enquanto ele vendia chinelos. Segundo ela, o jovem começou a frequentar a família diariamente e jogava bola com Zé Felipe.
Poliana disse que, sem comunicar a mãe do adolescente, Leonardo convidou o menino para Goiânia, onde recebeu cuidados médicos, roupas novas e tratamento no salão de beleza. Segundo a influenciadora, ele começou a chamá-la de “ mainha ”, e quando parou de brincar com Zé Felipe e passou a se deitar no sofá, foi enviado de volta para a Bahia.
A história gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Poliana voltou a se manifestar no Instagram na última sexta-feira (3) e afirmou que pretende processar internautas por “ calúnia ”.
“ Não contei tudo no programa porque, realmente, não dá para contar tudo. Foi uma história linda a que vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível ”, afirmou.