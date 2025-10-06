Homem que teria sido ‘adotado’ por Leonardo promete contar versão
João Dias, homem que se identifica como o jovem “ adotado ” e depois “ devolvido ” por Leonardo e Poliana Rocha, publicou nesta segunda-feira (6) vídeo no TikTok anunciando que vai revelar sua versão dos fatos. Segundo ele, passou cerca de um mês e meio na fazenda do cantor em Goiânia, após conhecer a família na Bahia.

João afirmou que tomou conhecimento da repercussão apenas depois que mensagens e marcações começaram a chegar. “ Vou me pronunciar porque a história é minha e logo logo vou contar tudo da forma certinha o que aconteceu, onde aconteceu ”, disse.

No vídeo, João mostrou ainda uma fotografia antiga com Leonardo, registrada na Fazenda Talismã. A imagem, impressa e com uma carta manuscrita no verso, seria a única que chegou até ele de um conjunto maior de registros do período.

Vieram mais fotos no envelope que me foi enviado, só que quando chegou na minha mão, já estava aberto e eu só recebi essa. Essa é a foto original, foto física que eu tenho de lembrança, e que vou guardar até ficar velhinho ”, explicou.

Relato de Poliana e repercussão

O caso veio à tona quando Poliana Rocha, mulher de Leonardo, revelou ao programa Sensacional, da RedeTV!, que conheceu o adolescente de 15 anos na Bahia, enquanto ele vendia chinelos. Segundo ela, o jovem começou a frequentar a família diariamente e jogava bola com Zé Felipe.

Poliana disse que, sem comunicar a mãe do adolescente, Leonardo convidou o menino para Goiânia, onde recebeu cuidados médicos, roupas novas e tratamento no salão de beleza. Segundo a influenciadora, ele começou a chamá-la de “ mainha ”, e quando parou de brincar com Zé Felipe e passou a se deitar no sofá, foi enviado de volta para a Bahia.

A história gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Poliana voltou a se manifestar no Instagram na última sexta-feira (3) e afirmou que pretende processar internautas por “ calúnia ”.

Não contei tudo no programa porque, realmente, não dá para contar tudo. Foi uma história linda a que vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível ”, afirmou.

