Reprodução/ Instagram @zefelipe @michelecastela Zé Felipe se pronuncia sobre relação com pais de Ana Castela

Zé Felipe, de 27 anos, se tornou alvo de boatos sobre uma suposta rixa com os pais de Ana Castela, de 21, com quem engatou um namoro. O cantor sertanejo surpreendeu os fãs ao falar da relação com os sogros.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 33,3 milhões de seguidores, o filho de Leonardo foi questionado por vários internautas. "Como é sua relação com o pai da Ana?", perguntou um. "Como é sua relação com a mãe da Ana?", indagou outro.





Sobre o patriarca de Castela, Zé foi enfático em desmentir a suposta briga, alegando que era amado por Rodrigo Castela. "Ele me ama", afirmou o ex-marido da influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca.

Em seguida, ele afastou as especulações de um desentendimento com a sogra, Michele Castela, ao assegurar o carinho que sentia por ela. "Eu amo a madame", escreveu ele, que teve a publicação compartilhada pela mãe de Ana Castela.

Saiba mais

Antes disso, a boiadeira, apelido pelo qual a cantora é chamada pelos fãs, veio a público negar os boatos de uma suposta briga entre os pais e o novo namorado. "Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim, tudo bem inventarem merda, agora sobre os meus pais... Isso é mentira. O Pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?", declarou no Instagram.

Relembre

Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, com quem ficou por cinco anos e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela estava solteira desde dezembro de 2024, quando o relacionamento com Gustavo Mioto foi, pela terceira vez, encerrado.

Os rumores de Zé e Ana começaram em setembro, após serem flagrados juntos em vários eventos, além de interagirem com frequências em plataformas de interação virtual. Eles negavam o envolvimento amoroso, mas assumiram o romance em outubro.