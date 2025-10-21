Zé Felipe, de 27 anos, se tornou alvo de boatos sobre uma suposta rixa com os pais de Ana Castela, de 21, com quem engatou um namoro. O cantor sertanejo surpreendeu os fãs ao falar da relação com os sogros.
Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 33,3 milhões de seguidores, o filho de Leonardo foi questionado por vários internautas. "Como é sua relação com o pai da Ana?", perguntou um. "Como é sua relação com a mãe da Ana?", indagou outro.
Sobre o patriarca de Castela, Zé foi enfático em desmentir a suposta briga, alegando que era amado por Rodrigo Castela. "Ele me ama", afirmou o ex-marido da influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca.
Em seguida, ele afastou as especulações de um desentendimento com a sogra, Michele Castela, ao assegurar o carinho que sentia por ela. "Eu amo a madame", escreveu ele, que teve a publicação compartilhada pela mãe de Ana Castela.
Antes disso, a boiadeira, apelido pelo qual a cantora é chamada pelos fãs, veio a público negar os boatos de uma suposta briga entre os pais e o novo namorado. "Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim, tudo bem inventarem merda, agora sobre os meus pais... Isso é mentira. O Pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?", declarou no Instagram.
Relembre
Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, com quem ficou por cinco anos e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela estava solteira desde dezembro de 2024, quando o relacionamento com Gustavo Mioto foi, pela terceira vez, encerrado.
Os rumores de Zé e Ana começaram em setembro, após serem flagrados juntos em vários eventos, além de interagirem com frequências em plataformas de interação virtual. Eles negavam o envolvimento amoroso, mas assumiram o romance em outubro.