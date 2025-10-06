Reprodução/ TikTok @vinijr Vini Jr. e Virginia

Vini Jr., de 25 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (6), quando usou as redes sociais para fazer uma publicação em que surgia ao lado de Virginia Fonseca, de 26. Os dois estão sendo alvos de especulações sobre um romance.

Assista:

A postagem foi interpretada por internautas como uma oficialização do relacionamento. Esta é a primeira aparição oficial do jogador do Real Madrid e da influenciadora, já que, até então, eram vistos nos mesmos lugares, mas não faziam postagens juntos.







No vídeo, eles aparecem dançando uma canção viral no TikTok, plataforma de interação virtual no qual o conteúdo foi publicado. Trata-se de "Faz o M", cantada por MC Fantaxma em parceria com Henrique no Beat e EO LP.



Nos comentários, os fãs repercutiram a publicação. "Para quem duvidou que ele ia assumir a Virginia, pois tome essa", disse uma. "Não consigo acreditar nesse vídeo, mesmo tendo visto mil vezes", prosseguiu uma segunda. "Gente, chocada, passada, o babado é real", declarou uma terceira.

"Os dois calando a boca de todos", continuou uma quarta. "Até então era especulação, agora meio que eles oficializaram esse romance, né?", questionou uma quinta. "Me julguem, mas, para mim, eles super combinam", opinou ainda um sétimo.

Saiba mais

No sábado (4), Virginia Fonseca foi ao Santiago Bernabéu para acompanhar a disputa entre Real Madrid e Villarreal. Trajada com o uniforme do time de Vini, ela celebrou os gols feitos por ele e depois deixou a competição na companhia dele.

As especulações de possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, algo até então não confirmado publicamente por nenhum dos dois, começaram em setembro. Separada desde maio do cantor e compositor Zé Felipe, Virginia passou a visitar Madri com frequência.

Rapidamente, seguidores perceberam coincidências nas agendas dos dois. Virginia apareceu em locais onde o jogador também esteve, incluindo um passeio de iate e uma visita à casa do atleta. O suposto envolvimento ganhou tamanha repercussão que chegou a ser destaque em veículos da imprensa internacional.