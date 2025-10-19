Instagram/Multishow Poliana Rocha se emociona com vídeo enviado por Ana Castela

Poliana Rocha se derreteu por Ana Castela neste domingo (19) após receber um vídeo da cantora mostrando um momento em família. A mãe de Zé Felipe compartilhou o registro nas redes sociais e elogiou a atitude carinhosa da artista, que apareceu cozinhando ao lado da mãe, Michele Castela.

A troca de mensagens foi revelada por Poliana em seu perfil no Instagram. “ Quando você recebe um vídeo que enche seu coração de gratidão! Obrigada por todo carinho, Ana Castela e Michele Castela !”, escreveu a influenciadora.

No vídeo, Ana aparece preparando o almoço da família ao lado da mãe. “ Aqui, Poli, eu e a mãe estamos aqui cozinhando! Mãe está fazendo a lasanha, eu fiz a torta e eles estão dormindo ”, contou a cantora de 21 anos.

A proximidade entre Ana Castela e os pais de Zé Felipe vem chamando atenção nas redes. Leonardo, pai do cantor, também demonstrou carinho pela nora ao compartilhar um vídeo dançando com ela durante um show em Sarandi, no Paraná. “ Modão com sogro ”, escreveu o sertanejo na publicação feita na última sexta-feira (17).

Leonardo elogiou a artista em entrevistas recentes, destacando a afinidade com a família. “ Ana é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual a gente mesmo, simples ”, afirmou o cantor.