Reprodução/Instagram/@lucasleto Ator Lucas Leto

O ator Lucas Leto, de 26 anos, passou por um grande susto na noite de quinta-feira (23), após se envolver em um acidente na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a equipe do artista, ele está bem e não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu pouco tempo depois de Lucas deixar os Estúdios Globo, onde participou das gravações do quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Huck. O veículo em que o ator estava foi atingido por uma motocicleta, que causou danos na parte traseira do carro.

Seguindo as normas de trânsito, Leto costuma usar o cinto de segurança no banco traseiro, o que ajudou a evitar ferimentos graves, assim como para Mayara e seu assessor. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado, mas ninguém sofreu ferimentos graves, e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

Apesar da batida, a situação foi rapidamente resolvida. " Na verdade, foi apenas um incidente, um susto. Lucas está bem. [A moto] bateu na traseira do carro em que estávamos" , informou a assessoria do ator ao DIA.

Sucesso em Vale Tudo

O remake de Vale Tudo terminou na última sexta-feira (17) e Lucas Letos teve motivos de sobra para comemorar. O intérprete de Sardinha conquistou grande adesão do público. A amizade do seu personagem com Solange Duprat (Alice Wegmann) foi um dos pontos mais icônicos da história.

"Eu não imaginava esse sucesso. Quis dar o meu melhor sendo um ótimo amigo. Acho que a essência do Sardinha foi muito legal desde o início. Já percebi no texto que ele seria um cara ácido, mas também muito ético, pé no chão e sempre defendendo a amiga", analisou o ator.

A repercussão veio de onde ele menos esperava.

"Um cara de 50 anos, que normalmente assiste futebol em vez de novela, estava assistindo Vale Tudo e disse: 'Eu queria ser seu amigo. Queria que o Sardinha fosse meu amigo'. Eu realmente não esperava que fosse tocar as pessoas dessa maneira", contou.

Lucas Letos também destacou o quanto foi difícil se despedir do elenco e da colega de cena, Alice Wegmann.

"Fiquei olhando para ela... A gente não vai se ver com tanta frequência porque eu tenho meus compromissos e ela também. Mas vou tentar sempre estar com ela. Foi uma mistura de tristeza e felicidade, porque entregamos um ciclo muito bonito", finalizou.