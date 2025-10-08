Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou o fim do envolvimento com o jogador Vini Jr. durante o primeiro ensaio de quadra da Grande Rio, realizado na noite de terça-feira (7), em Duque de Caxias (RJ). A declaração foi dada ao portal LeoDias após a divulgação de conversas do atacante do Real Madrid com outras mulheres.

Na entrevista, Virginia afirma que a relação com o atleta terminou antes mesmo de começar.

“ Sim. Na verdade, nem começou, né? Aí já acabou antes de começar. Porque a gente tava se desconhecendo, não tinha nada sério nem nada, assim. Mas aí, enfim, aconteceu isso e cada um segue sua vida, desejo de sucesso para ele e cada um na sua caminhada ”, declarou.

A influenciadora disse que conversou com o jogador após o vazamento das conversas. “ A gente conversou, a gente se resolveu e está tudo certo ”, afirmou. Questionada se o atleta pediu desculpas, respondeu: “ Pediu, pediu desculpa .”

Virginia fala sobre decepção e foca no Carnaval após término

Durante o bate-papo, Virginia também admitiu que ficou decepcionada com o desfecho.

“ Cara, a gente acredita, né? A gente acredita, né? Até que prove o contrário, a gente tá a creditando. " A repórter a questiona: "Foi uma decepção?". "Ah, com certeza ”, disse, em tom sincero.

A influenciadora afirmou estar bem e pretende focar no Carnaval e na nova fase da carreira. “ Tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível. Vamos focar agora no Carnaval, minhas filhas, meus filhos e é isso. [...] Tava feliz, tô sendo feliz e é isso que importa, é ser feliz ”, completou.

O caso ganhou destaque depois que o portal LeoDias revelou que o atacante manteve contato com outras mulheres enquanto “ se conhecia melhor ” com Virginia. As interações incluíam chamadas de vídeo, trocas de emojis e até planos de viagem.