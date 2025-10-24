Reprodução/ Instagram @poliana Leonardo, José Leonardo, Poliana e Virginia

Maria Flor, a segunda filha do ex-casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou três aninhos de idade e ganhou uma luxuosa festa na quinta-feira (23), em Goiânia, Goiás, no salão de festas de luxo da influenciadora.

O evento, além de marcar o reencontro da apresentadora e do cantor, se destacou pelo suposto climão de Leonardo com a ex-nora. Na hora de cantar o tradicional "parabéns", internautas apontaram que o marido de Poliana Rocha estaria desconfortável pela proximidade com Virginia.





Isso porque, no momento em que a empresária pega o microfone para dizer "e para Flo Flo é tudo ou nada?", o sertanejo se afasta dos familiares. Quando Virginia termina de falar, ele se reaproxima outra vez. Para parte da web, a postura é um indício de que a relação entre eles não esteja boa.

Leonardo representando a nação brasileira 🤣 pic.twitter.com/BuOsef3OS7 — . (@twittaaae) October 24, 2025





Show

Conhecido por mesclar vários ritmos e sonoridades em seus projetos, que vão desde o forró, piseiro, funk até ao sertanejo e trap, Felipe Amorim fez um show para os convidados. Ele se apresentou em um palco 360º e resgatou alguns dos hits mais famosos para a festança.

Decoração

A temática escolhida para o evento foi a de uma princesa da Disney. Trata-se de Cinderela, a preferida de Maria Flor. Balões, flores, lembrancinhas, laços e demais adereços fizeram parte da decoração, que teve tonalidades de azul e rosa como parte da paleta principal.

Vini Jr.

Em meio aos rumores de affair com Virginia, o jogador do Real Madrid não esteve presente, mas alguns dos familiares dele participaram. Ana Castela, namorada de Zé Felipe, também foi uma das ausências, já que está em Portugal para compromissos artísticos.

Divórcio

Zé Felipe e Virginia anunciaram a separação em maio deste ano. Ambos negaram qualquer tipo de briga ou traição e frisaram que continuariam amigos, essencialmente pela criação harmoniosa dos três filhos que tiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.