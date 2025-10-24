Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos fala sobre perda de peso

Gaby Amarantos, de 47 anos, falou sobre o que a motivou a perder peso e cuidar da saúde, ressaltando que o processo foi bastante "doloroso".

A cantora revelou que a mudança de estilo de vida foi impulsionada por um pedido feito por seu irmão, que faleceu recentemente.

"Eu tive uma perda este ano, que foi o meu irmão. E eu nunca fui muito de expor esse lado, porque gosto que a minha arte apareça. Ele estava há 20 anos lutando contra o diabetes, mas eu nunca postei sobre isso", iniciou a artista.

Gabriel Amarantos morreu em junho de 2025 e enfrentava problemas de saúde desde a infância. Segundo Gaby, ele “lutou muito pela vida” e fez um pedido especial, já que a família tem propensão ao diabetes devido a fatores genéticos.





"Agora eu estou fora de risco, e foi por isso que emagreci. Ele me disse: 'Minha irmã, você é o esteio da nossa família. Por favor, se cuida, não deixa acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo'", relatou Gaby.

A cantora contou que só recentemente teve coragem de mudar e que demorou a perder peso por causa da imagem que carregava desde o início da carreira.

"Levei um tempo para fazer isso, por estar presa nesse lugar de ser a cantora fora do padrão, que chegou à indústria fora do padrão, conseguiu vencer, mas também existe um lugar em que te colocam, e, se você muda de ideia, é apedrejada", explicou.

"Eu não posso ser hipócrita e deixar de cuidar da saúde só para continuar sendo um ‘standard’, para que as pessoas não se decepcionem comigo. [...] Mas foi um processo muito doloroso e uma transição muito julgada", completou Gaby Amarantos.

Recentemente, a cantora contou que perdeu 14 quilos após realizar um enema, técnica que consiste na lavagem do intestino grosso.

Vencedora do Grammy com o álbum Tecnoshow, Gaby Amarantos está divulgando seu mais novo lançamento, Rock Doido, lançado em 2025.