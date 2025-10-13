YouTube Se LiG: Larissa Tassi revive sucesso de ‘Cavaleiros do Zodíaco’ e revela bastidores da carreira

A cantora Larissa Tassi foi a convidada desta segunda-feira (13) do programa Se LiG, gravado no estande do iG durante a Brasil Game Show. Conhecida pela voz que marcou a trilha sonora de " Os Cavaleiros do Zodíaco ", Larissa relembrou momentos da infância, o sucesso do disco inspirado no anime e revelou planos para um novo projeto musical.

A artista contou que começou na música aos 10 anos, contratada pela Sony Music para um projeto que seria uma nova versão do grupo Trem da Alegria. A gravadora mudou de ideia e criou um disco com trilhas sonoras de " Os Cavaleiros do Zodíaco ", voltado ao público infanto-juvenil. A proposta unia dance music com letras infantis e se tornou um fenômeno nacional.

O álbum vendeu 750 mil cópias em seis meses e chegou a 1 milhão em um ano, um marco em uma época sem internet e redes sociais. Larissa contou que não conhecia o anime antes da gravação, mas foi influenciada pelo colega William, que era fã da série.

Larissa fala sobre desafios e novas releituras



A cantora lembrou que cresceu junto com o público e com a evolução das histórias.

“ As tramas ficaram mais dramáticas, especialmente na saga de Hades, que considero escrita para adultos ”, afirmou.

Ela também comentou os bastidores da gravação da música “ Desassombra do Santuário ”, feita em um estúdio de dublagem com estrutura inadequada para canções. “ O microfone e a produção não eram próprios para música, o que gerou críticas na época ”, explicou.

Durante o processo, Larissa enfrentou problemas de saúde e estava afônica enquanto gravava um making of para o box da saga. Apesar das dificuldades, ela guarda carinho especial pela canção “ Ouvir uma canção é melhor do que chorar ”, que representa superação e esperança. “ Cantei essa música no casamento de um fã em Goiânia, um sonho que ele tinha desde os 9 anos ”, contou.

Larissa também falou sobre a nova versão da música “ Pelo Mundo ”, com participação de Yumi Matsuyama, voz original da trilha de Hades. A releitura mistura salsa e merengue e faz parte do repertório dos shows atuais da artista.

Além de " Cavaleiros do Zodíaco ", Larissa gravou a abertura de " Guerreiras Mágicas de Rayearth ", exibida no SBT, e contou que muitas pessoas confundiam sua voz com a de Sandy. “ Até hoje tem gente que acredita que Sandy & Junior cantaram Cavaleiros do Zodíaco ”, disse, rindo.

A cantora relembrou que enfrentou rejeição e bullying na infância por causa da fama precoce, o que ainda trabalha em terapia. “ Ser artista é minha essência. Não me vejo fazendo outra coisa ”, afirmou.

Larissa revelou ainda que havia um projeto para relançar o disco completo de "Os Cavaleiros do Zodíaco" em comemoração aos 30 anos, com participações especiais. O projeto foi adiado por causa dos altos custos de direitos autorais da Sony Music, mas a artista garantiu que planeja lançar uma nova versão da música principal de abertura em breve.

O episódio completo de Se LiG está disponível no YouTube do programa, que já recebeu personalidades como Regina Duarte, Giselle Tigre e Marcos Wainberg. A atração vai ao ar às segundas-feiras, às 13h, no Portal iG. A edição especial foi gravada no estande do iG na Brasil Game Show, a BGS.



