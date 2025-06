Reprodução: Instagram Sandy e Pedro Andrade

Sandy marcou presença no 32º Prêmio da Música Brasileira , na última quarta-feira (4), no Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo. Na ocasião, ela participou de uma homenagem a Chitãozinho e Xororó.

A cantora chegou acompanhada do namorado Pedro Andrade e falou pela primeira vez respeito do seu relacionamento.



" Estou feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém. Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso ", disse ela em entrevista ao Gshow.

Recentemente, a artista, que mantem postura super discreta a respeito de seu relacionamento, foi fotografada ao lado do médico. Em janeiro deste ano, Andrade e Sandy viajaram para a Costa Rica.

Antes do namoro com o rapaz, ela viveu um relacionamento de 24 anos com Lucas Lima. Os dois foram casados por 15 anos e tiveram um filho juntos: Theo, de 10 anos.

Em 2023, o ex-casal anunciou o divórcio de forma amigável. Filha de Chitãozinho, a cantora começou cedo no mundo da música.

Nos anos 2000, ela se juntou ao irmão e, juntos, eles formaram a dupla Sandy & Junior. Entre os sucessos da formação musical, estão as canções Quando Você Passa (Turu Turu) , As Quatro Estações e Olha O Que O Amor Me Faz .