YouTube Se LiG: Matheus Carvalho analisa bastidores e avalia futuro da TV

O diretor, ator e jornalista Matheus Carvalho foi o convidado do programa Se LiG nesta segunda-feira (18). Em entrevista ao Portal iG, ele falou sobre bastidores da televisão, reality shows musicais, programas de culinária e os rumos da programação das principais emissoras do país.

A conversa, conduzida por Alexandre Contini, trouxe análises sobre formatos de sucesso e também críticas a programas que não conseguiram engajar o público.

Matheus Carvalho iniciou a entrevista comentando a disputa entre o MasterChef, da Band, e o novo Chefe de Alto Nível , da Globo, apresentado por Ana Maria Braga. Para ele, o sucesso do MasterChef está na clareza das regras. “ O MasterChef... o grande X é isso também, é a simplicidade do público entender ”, afirmou.

Ele explica que a atração se consolidou no gosto popular justamente por não complicar.

“ O MasterChef ele tem público de todas as idades. Tem criança que gosta do MasterChef, tem a vovó que gosta do MasterChef... É um programa bem diversificado ”.

Carvalho também analisou a aposta do SBT no The Voice. Para ele, a mudança é um esforço da emissora para alavancar a audiência. Apesar da movimentação, ele avaliou que os realities musicais no Brasil ainda enfrentam dificuldade para transformar vencedores em grandes ídolos. “ No Brasil, eu acho que só o Fama e o Pop Stars que conseguiram ”, disse.

Outro tema foi a reformulação do Estrela da Casa, da Globo, que, segundo ele, deve focar mais na música do que na convivência, considerado um ponto fraco da primeira edição.

A entrevista também trouxe críticas à tentativa de algumas emissoras de levar influenciadores digitais para a TV aberta. “ Nem tudo o que funciona na internet funciona na TV e muito ao contrário ”, pontuou.

Carvalho ainda deu sua opinião sobre o futuro da grade da Globo, apostando que pode ser marcado pela chegada de Eliana, e defendeu que a apresentadora se encaixaria melhor nos domingos.

O episódio completo do Se LiG está disponível no YouTube do programa, que já recebeu nomes como Regina Duarte, Flávia Monteiro e Marcos Wainberg.




