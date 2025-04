Divulgação Atriz Gisele Alves é a convidada do “Se Lig” desta semana

A atriz e apresentadora Gisele Alves é a convidada especial do programa Se Lig desta semana. Atualmente no comando do programa diário Papo em Dia, transmitido em rede nacional pela Rede Brasil de Televisão, Gisele t em uma trajetória marcante na comunicação.

No programa, Gisele vai abrir os bastidores da carreira e da vida pessoal. A entrevista completa será exibida nesta segunda-feira (8), às 13h, na homepage do Portal iG e no canal oficial do YouTube Se Lig Oficial, que também reúne conversas recentes com nomes como Regina Duarte, Suzy Rêgo e Anderson Di Rizzi.

Uma carreira versátil

Com uma sólida trajetória na TV, Gisele já passou por grandes emissoras como Globo, Record, Band e RedeTV!, atuando tanto como apresentadora quanto como atriz. No audiovisual, participou de produções como Flor do Caribe, Em Família, Gênesis e do longa-metragem O Tempo e o Vento, dirigido por Jayme Monjardim.

Apresentado por Alexandre Contini, o Se Lig vai ao ar toda segunda-feira às 13h, com reprise às quartas no mesmo horário. No YouTube, o canal Se Lig Oficial mantém um rico acervo de entrevistas exclusivas e quadros especiais, como “A Era de Ouro das Novelas”.