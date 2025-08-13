Reprodução X, antigo Twitter - @MOJOST_official Nobuo Yamada

Nobuo Yamada, de 61 anos, morreu. O falecimento foi informado pela equipe de gerenciamento artístico do cantor, conforme nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira (13).

A causa da morte não foi detalhada no comunicado. Contudo, o musicista tratava um câncer renal, diagnosticado há oito anos. Veículos internacionais apontam que ele teria morrido após complicações decorrentes da doença, o que não foi confirmado.





Nos últimos anos, ele chegou a ser submetido a diferentes linhas de tratamento, que tinham como principal intuito conter o avanço do câncer. Radioterapia e quimioterapia foram algumas das medidas indicadas pela equipe médica que cuidava do artista.

Embora o óbito tenha sido anunciado somente nesta quarta-feira (13), os familiares e amigos próximos já lidam com o luto há alguns dias. Isso porque Nobuo morreu no dia 9 de agosto.

"Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo carinho recebido em vida e comunicar este triste acontecimento com respeito", diz trecho da nota, que ainda ressalta o legado do cantor na indústria fonográfica internacional.

"NoB estreou como vocalista da banda MAKE-UP em 1984 e, desde então, participou de diversos projetos e bandas, deixando muitas obras marcantes. Também se destacou na produção de músicas para dubladores, sendo reconhecido especialmente pela abertura do anime 'Os Cavaleiros do Zodíaco' (Saint Seiya) com a canção 'Pegasus Fantasy', que recebeu ampla aclamação", acrescenta o comunicado.

Despedida

Fãs do seriado "Os Cavaleiros do Zodíaco" estão usando as redes sociais para manifestarem as homenagens póstumas ao célebre músico. Uma cerimônia fúnebre deve ser realizada apenas com a presença de amigos próximos e familiares, sem a presença do grande público. A data não foi divulgada até a publicação deste texto.



