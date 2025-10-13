Reprodução/Instagram/@sbt Ana Castela e Zé Felipe se beijam no Domingo Legal

Após muitos rumores e fofocas, Ana Castela e Zé Felipe oficializaram o relacionamento e trocaram o primeiro beijo em público durante as gravações do Domingo Legal, do SBT. A atração com a participação do casal irá ao ar no próximo domingo (19).

Os cantores aparecem juntos nas fotos divulgadas pelo perfil oficial do SBT. "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", diz a legenda da publicação.

O registro foi feito após Ana Castela confirmar que os dois estão em um relacionamento. No entanto, ela deixou claro que tudo ainda está no início.





Zé Felipe e Ana Castela

Depois das notícias sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela, os dois não estão mais escondendo o affair. Porém, mesmo aparecendo frequentemente nas redes sociais e tendo viajado juntos para o Pantanal, eles ainda não confirmaram oficialmente o namoro.

Na última terça-feira (7), o cantor falou sobre sua relação com a artista durante participação no PodPah.

"Se eu fosse mulher, eu seria igual à Ana. E se ela fosse homem, ia ser igual a mim. É o mesmo neurônio, a mesma viagem", contou o artista.

Ainda durante o papo, ele concordou quando disseram estar vivendo uma boa fase.

"O que dá pra perceber é que você está mais feliz, irmão", comentou Igão.

"Além de feliz, mais leve. Você tá nessa vibe, né?", frisou Mítico.

"Tô, eu tô demais. Tô bem demais", reiterou Zé Felipe.