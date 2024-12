Gabriela Naccari Regina Duarte





Segunda-feira dia 16/12 o programa Se Lig , podcast apresentado por Alexandre Contini e dirigido pelo ator Fábio Villa Verde , recebe a namoradinha do Brasil, Regina Duarte .

O episódio dá inicio a uma nova série de entrevistas chamada: “A Era de Ouro das Novelas” , em que o apresentador e diretor receberão uma série de atores, autores, diretores e especialistas sobre o tema.

Porque as novelas paravam o Brasil? O que mudou de lá pra cá? Como eram produzidas e diversas curiosidades dos bastidores serão respondidas nesse novo quadro.

E para dar início a esse mergulho afetivo, Regina Duarte contará sua trajetória e dificuldades ao longo da carreira, dando vida a personagens icônicas como: Viuva Porcina, Malu Mulher, as Helenas de Manoel Carlos, entre outros.

O Se Lig vai ao ar no Portal IG segundas-feiras as 13:00 e reprisa no mesmo horário as quartas-feiras. E você pode acompanhar também no YouTube - Se Lig Oficial .