Youtube/@SeLigOficial Atriz Giselle Tigre fala sobre carreira em entrevista ao "Se Lig"

No episódio especial desta semana do programa “Se Lig”, a atriz, modelo, cantora, compositora e professora Giselle Tigre compartilha sua rica trajetória artística e seu compromisso com a diversidade.

Apresentado por Alexandre Contini, o programa traz Giselle relembrando momentos marcantes de sua carreira, como sua participação em novelas antológicas como Malhação e Amor e Revolução.

Entre seus papéis de destaque, ela recorda o icônico beijo protagonizado em Amor e Revolução, que marcou época na televisão.

Giselle também relembra o início de sua carreira como atriz, que aconteceu enquanto ainda lecionava em uma escola de Recife, sua cidade natal.

“A arte imita a vida e a vida imita a arte. Eu estava dando aulas de português e redação quando recebi o convite para interpretar a professora Linda Albuquerque em Malhação”, contou.

A atriz destacou que foi selecionada após passar por um teste feito pela Rede Globo na capital pernambucana, enfrentando forte concorrência.

Além da televisão, Giselle está atualmente em cartaz com a peça Pietà – Um Fractal de Memórias, em exibição no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em São Paulo.

A montagem, ambientada nos anos 1980 durante uma noite de Natal, aborda temas atuais como saúde mental, depressão e suicídio.

“A peça traz cenas que começam com clichês, ciúmes, traição, conflitos familiares, mas, aos poucos, a terapeuta revela histórias mais profundas e dolorosas, como abusos e transtornos que desorganizam a mente do personagem”, explicou.

Sobre seu papel como professora Linda, Giselle reforçou sua visão sobre educação e formação das crianças.

“A pedagogia Waldorf diz que até os 7 anos a criança aprende por osmose, então tudo que você faz para uma criança ela desenvolve com o que vê. Meu desejo é que meu trabalho sensibilize as pessoas. Se tocar um ou dois já terá valido a pena”, afirmou.

O episódio com Giselle Tigre já está disponível no canal oficial do YouTube “Se Lig Oficial”, que reúne entrevistas exclusivas com grandes nomes da teledramaturgia, como Regina Duarte, Suzy Rêgo e Reginaldo Faria.



