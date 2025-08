YouTube Se LiG: Marcos Wainberg revive bastidores e homenageia humor brasileiro

O ator Marcos Wainberg foi o convidado desta segunda-feira (4) do programa Se LiG. Conhecido por papéis em produções de sucesso, ele participou de mais um episódio da série que celebra grandes nomes do entretenimento nacional.

A entrevista exclusiva, exibida pelo Portal iG, trouxe histórias inéditas dos bastidores de programas e novelas que marcaram gerações. Wainberg também relembrou momentos pessoais que influenciaram sua trajetória artística.

Bastidores, memórias e legado no humor

Durante a conversa com o diretor e apresentador Alexandre Contini, o ator compartilhou lembranças de trabalhos icônicos. Ele falou sobre os desafios enfrentados no início da carreira e a importância de manter o humor como ferramenta de comunicação.

O apresentador o chamou de “ pai ” dentro do clã de amigos e destacou o carinho e respeito construídos ao longo dos anos. “ Sempre que a gente pode estar junto, prestar uma homenagem ainda maior a uma figura tão importante na história da televisão brasileira, da cultura nacional ”, disse Contini.

Wainberg revelou que sua entrada no humor aconteceu de forma natural. “ Na verdade, me levaram para o humor ”, contou. Ele também abordou temas delicados, como assédio na televisão, lembrando situações que hoje seriam vistas de outra forma. “ O assédio é uma coisa temporal. Hoje temos uma consciência maior e uma visão crítica ”, afirmou.

O ator relembrou ainda passagens ao lado de colegas como Paulo Silvino e Max Nunes, ícones do humor na TV Globo. Sobre Nunes, disse: “ Era a memória e a cabeça do jogo, o ponto de ouvido do jogo era o Max Nunes ”.

Além de memórias divertidas, Wainberg trouxe reflexões sobre escolhas profissionais e os caminhos que definem uma carreira. Contou histórias de bastidores de peças, novelas e programas que marcaram gerações, como Selva de Pedra , Vivo Gordo e Zorra Total .

O ator emocionou ao lembrar amizades e parcerias que ultrapassaram o tempo, citando com carinho o vínculo com Paulo Silvino. “ Eu tenho Paulo Silvino assim na minha vida ”, destacou.

A entrevista completa, que também inclui lembranças sobre encontros com nomes como Tonia Carreiro e Paulo Autran. O episódio completo de Se LiG está disponível no YouTube do programa, que já recebeu personalidades como Regina Duarte, Suzy Rêgo e Reginaldo Faria. A atração vai ao ar às segundas-feiras, às 13h, no Portal iG.