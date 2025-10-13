Reprodução/TV Globo Debora Bloch fala sobre parceria com Cauã Reymond

Na reta final de Vale Tudo, a atriz Débora Bloch, de 62 anos, rasgou elogios ao colega de elenco, o ator Cauã Reymond, durante participação no programa Domingão com Huck, exibido no último domingo (12).

"A gente se deu muito bem. A gente se conhece há muito tempo. Já trabalhamos juntos, mas quase não contracenávamos", disse Débora durante a atração comandada por Luciano Huck, marido de Angélica.

"Foi muito legal a parceria com o Cauã. Nos divertimos muito fazendo esse casal", completou a atriz.





Cauã também comentou sobre a possibilidade de seu personagem na trama, César, ser o assassino de Odete Roitman. "Não [gostaria que fosse o César]. Ele a ama. Amor sincero", afirmou.

O remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, estreou em 31 de março e chega ao fim em 17 de outubro, sendo substituído por Três Graças no horário das 21h.

Na versão original, de autoria de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a personagem excêntrica vivida por Beatriz Segall (1926-2018) foi morta por Leila (Cássia Kiss), atualmente interpretada por Carolina Dieckmann.

Repetindo o sucesso de 1988, a revelação do assassino será exibida nos capítulos finais. Ao comentar sobre a cena da morte, Manuela Dias revelou que foram gravados dez finais diferentes para o desfecho de Odete.

A autora ainda confessou que teve "pena" de matar a vilã. O último capítulo do folhetim será exibido em 17 de outubro, dando lugar a Três Graças.

Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção, assinada por Aguinaldo Silva, aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes, Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.

Escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, Três Graças marca o retorno de Murilo Benício às novelas, após recusar um papel em Mania de Você (2024). A trama será ambientada em São Paulo.