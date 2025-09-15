RecordTV "A Fazenda 17" estreia hoje: relembre 5 tretas históricas do reality

A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record TV, com apresentação de Adriane Galisteu. O reality rural, que chega à sua 17ª edição, mantém a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Além das provas de resistência e convivência intensa, o reality é lembrado por discussões que marcaram a história do entretenimento brasileiro. Ao longo de 15 anos, diferentes participantes protagonizaram brigas que ficaram registradas na memória dos fãs.

Para entrar no clima da estreia, reunimos cinco desentendimentos que movimentaram a sede de Itapecerica da Serra.

Théo Becker x Jonathan Haagensen (2009)

Na primeira edição, Théo Becker e Jonathan Haagensen protagonizaram uma intensa discussão. Irritado com a demora do colega no banho, Becker chegou a disparar a frase: " Esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui é irmão desse aqui ", exibindo os músculos e sugerindo que partira para a briga.





Andressa Urach x Mateus Verdelho (2013)

Em 2013, Andressa Urach e Mateus Verdelho entraram em conflito por causa de Bárbara Evans. O embate evoluiu para uma guerra de cuspe, quando Andressa atacou o modelo, que respondeu na mesma moeda em frente às câmeras.





Jojo Todynho x Lucas Cartolouco (2020)

Em 2020, Jojo Todynho, campeã da edição, se envolveu em diversas discussões, incluindo uma com Lucas Cartolouco. Ao cobrar tarefas domésticas, a cantora não poupou palavras: " Você! Psiu! Vai fazer a função que eu falei para você fazer ontem, de limpar a p**** da piscina e limpar lá fora. Tá num SPA? E é isso aí mesmo. Acabou ".





Rico Melquiades x Dayane Melo (2022)

Dois anos depois, em 2022, Rico Melquiades e Dayane Melo protagonizaram uma das brigas mais lembradas. Após troca de acusações, Dayane cumpriu a promessa de vingança e rasgou a jaqueta de Rico durante a madrugada, usando uma faca.





Deolane Bezerra x Déborah Albuquerque (2022)

Também em 2022, Deolane Bezerra e Déborah Albuquerque movimentaram a temporada com provocações de ambos os lados. O embate ganhou destaque quando Déborah acusou a advogada de ter "bafo", episódio que viralizou fora da sede.







