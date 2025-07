Reprodução: Record Adriane Galisteu revela sonho na TV





Adriane Galisteu está se preparando para a grande maratona no comando da 17ª temporada do reality show A Fazenda, da Record. A apresentadora, à frente da atração desde a 13ª edição, revelou um desejo antigo.

De acordo com a artista, seu grande sonho é ter um programa aos domingos:

“O domingo sempre esteve nos meus sonhos. Eu sou de uma geração em que o domingo estava na mão do Gugu e do Faustão. Só tinha homem falando no domingo. E aí, quando você não assistia nem o Gugu, nem o Faustão, tinha o futebol — mais masculino ainda” , disse em entrevista ao UOL Splash.



A contratada da Record destaca que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço aos domingos, ainda há muito para avançar na disputa por um dos dias mais concorridos da TV brasileira:

“As mulheres começaram a desbravar o domingo: tem a Patrícia Abravanel, tinha a Eliana, que agora não está mais. Mas as mulheres começaram a dar as caras num lugar super masculino” , afirmou.

A Fazenda

A apresentadora da Record destaca que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço aos domingos, ainda há muito a avançar na disputa por um dos dias mais concorridos da TV brasileira:

“As mulheres começaram a desbravar o domingo: tem a Patrícia Abravanel, tinha a Eliana, que agora não está mais. Mas as mulheres começaram a marcar presença em um espaço historicamente muito masculino” , afirmou.





Apresentadoras dominicais

O domingo, historicamente dominado pelo universo masculino — assim por décadas —, começou a ser transformado a partir dos anos 2000.

Eliana

A apresentadora Eliana, que vinha de uma bem-sucedida carreira à frente de programas infantis no SBT(1993–1998) e na Record(1998–2004), decidiu dar uma reviravolta em sua trajetória.

Com os programas infantis perdendo força na TV e sofrendo restrições publicitárias, a Record optou por encerrar a fase infantil da carreira de Eliana.

Em 2005, nasceu o Tudo é Possível, colocando a apresentadora diretamente na briga pela audiência dominical. Ela permaneceu no comando da atração até 2009, quando retornou ao SBT, onde ficou à frente de seu programa homônimo até 2024.

Ana Hickmann

Com a saída de Eliana da Record em 2009, Ana Hickmann assumiu o Tudo é Possível, permanecendo até a extinção do programa, no final de 2012. Sob o comando de Ana, a atração conquistava frequentemente a vice-liderança, alternando posições com o SBT.

Xuxa Meneghel

Vale lembrar que Xuxa Meneghel também entrou na disputa pela audiência aos domingos. Sua atração Planeta Xuxa, originalmente exibida aos sábados, foi transferida para os domingos.

De 1998 a 2002, a Rainha dos Baixinhos enfrentou o poderoso Domingo Legal, do SBT, protagonizando uma forte briga pela audiência dominical.

Patrícia Abravanel

Em 2022, após Silvio Santos(1930–2025) deixar o comando de seu tradicional Programa Silvio Santos, sua filha, Patrícia Abravanel, assumiu a atração. Desde então, o programa garante a vice-liderança em audiência, chegando, por vezes, até à liderança.