Multishow/Reprodução IZA fez discurso motivacional em show no The Town

Após discurso da cantora IZA neste domingo (14), no palco Skyline, do festival The Town, a apresentadora Cariúcha rebateu a mensagem da artista ao criticar: " você fala, mas você não usa dentro da sua casa ".

IZA deu uma mensagem motivacional ao público durante sua apresentação, que começou por volta de 15h50. " O meu nome é Isa e hoje eu falo pra você: você é suficiente, você tem o seu valor, você é dona da sua vida, você vale a pena e suficiente é o suficiente ", disse a cantora.

Nas redes sociais, Cariúcha rebateu que o discurso não condiz com as atitudes da artista. " Vc é o suficiente você tem seu valor. Parabéns Iza pela lição, que vc fala mais você, não usa dentro da sua casa! Quando fez a gente pegar ranço do seu macho depois me volta com ele ", escreveu.

A apresentadora referiu-se a polêmica envolvendo o relacionamento da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima. Anteriormente IZA, com 6 meses de gravidez, gravou um vídeo relatando a traição do então namorado.

No vídeo, a cantora relatou a troca de mensagens do jogador com uma amante. " Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela. Por quê? Ela quer muito ser conhecida. Ele mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande ".

Logo após disse ter terminado o relacionamento. No entanto, tempos depois a artista reatou o relacionamento.

Reações do público

Nos comentários da postagem de Cariúcha muitos internautas criticaram o comentário da apresentadora.

" Sério que daquele show lindo vc vai usar uma frase pra atrair hate ?? Se trata mano!! Que coisa bizarra ela trouxe tantas referências lindas pra cima do palco!! Mais se no seu coração acha q realmente faz sentido vc continuar atraindo hate pros seus continua aí TÁ LINDO ", disse um comentário.

Vários comentários seguiram a mesma linha comentando sobre a qualidade do show. " Depois de um show perfeito daquele, continuar resumindo a mulher a macho pelo amor de Deus viu. Cada um segue sua vida como quer querida, se ela superou tá na hora de você também superar ."

Mesmo com o apoio, o público fez críticas no mesmo sentido que as de Cariúcha. " Situações onde aquela frase "faça o que eu falo e não o que eu faço" nunca foi tão real. Admiro a IZA mas é inegável que esse encosto em forma de homem tá queimando a imagem dela ", respondeu um dos comentários.





Apresentação no The Town

A cantora performou uma música inédita no palco Skyline, além de cantar faixas já conhecidas como "Dona de Mim", "Fé", "Ginga", "Fé nas Malucas" e "Sem Filtro".

A apresentação contou com participações como os cantores Tony Garrido e Célia Sampaio e da banda Olodum. Com esta última, apresentou sucessos como "Faraó" e "Pesadão". Antes de finalizar com mais uma de suas canções populares, "Gueto".