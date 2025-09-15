Reprodução/SBT Celso Portiolli comanda o Domingo Legal

Uma pergunta bastante simples deixou as ex-paquitas Ana Paula Almeida (Pituxa), Priscilla Couto (Catuxita) e Cátia Paganote (Miuxa) confusas no Passa ou Repassa do último domingo (14). As participantes do time azul não souberam responder uma questão de matemática.

O apresentador chegou a reforçar que o questionamento era bastante fácil.

"Era fácil", reforçou Celso Portiolli.





"Que número cardinal é equivalente ao ducentésimo trigésimo quarto?", disse o apresentador do Domingo Legal.

"Vamos falar?", disse Ana para os colegas.

As três conversaram rapidamente. "A gente não tem nada, né?", indagou Pituxita. "Vocês têm 400 pontos", pontuou Portiolli. "Então a gente passa", reforçou Ana. "Eu acho melhor", disse Cátia. "A gente está na dúvida", disse Priscilla.

A equipe amarela, com Lucas Penteado, Buchecha e Babu Santana, teve a grande chance de responder à pergunta. "234", disse o ator. "A resposta do time amarelo está... exata", confirmou o apresentador. Os homens do time, então, subiram para 400 pontos.

"Muito bem, time amarelo, competição empatada, era fácil, hein", disse Celso Portiolli. "Por ser fácil, a gente pensa em várias coisas. Pensamos em 230 e 200", disse Ana Paula, tentando se justificar.

As perguntas de conhecimento básico sempre são feitas no Passa ou Repassa. A ideia é justamente testar o raciocínio rápido dos convidados com questões que, em teoria, todo mundo deveria saber.

No entanto, sob pressão, com o cronômetro rodando e as câmeras ligadas, até os assuntos mais simples podem virar um verdadeiro desafio.

Todos os domingos, um ou outro participante acaba escorregando nas indagações, seja por nervosismo, falta de atenção ou simplesmente por não lembrar da resposta naquele momento.

O time amarelo das mulheres acabou levando a melhor e venceu a atração. Após uma disputa marcada por risadas, dúvidas e algumas respostas inesperadas, as participantes garantiram a vitória com um bom desempenho nas últimas rodadas.

Como reconhecimento pelo bom jogo, elas levaram para casa o troféu Passa ou Repassa, celebrando a conquista com muita empolgação no palco do programa.

Sobre o Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros. Há 30 anos, a atração leva para a casa do telespectador, um programa bem especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A história da atração se iniciou em 17 de janeiro de 1993, quando ainda era gravado, no 01 de agosto de 1994, passou a ser ao vivo.