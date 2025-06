Imagem: Montagem - Reprodução/Redes Sociais Mateus Verdelho detona Fernanda Paes Leme





O modelo Mateus Verdelho emitiu sua opinião sobre a atriz Fernanda Paes Leme após um episódio polêmico envolvendo sua esposa, Shantal Verdelho. A grande confusão, que rendeu até vídeo nas redes sociais, ocorreu após a participação de Shantal no podcast comandado por Paes Leme.

Na sexta-feira (27), Mateus usou suas redes sociais para criticar a postura da atriz e do convidado Pedro Tourinho, que também participou do episódio.





No episódio em questão, Fernanda debatia como as redes sociais podem afetar o psicológico das pessoas e os problemas decorrentes da exposição da vida pessoal na internet. Mateus deixou claro que ficou incomodado com a esposa por ela ter aceitado o convite.

Ao ser questionada por internautas, Shantal explicou que aceitou participar do podcast com a intenção de representar seu papel como influenciadora digital — já que compartilha ativamente seu dia a dia nas redes sociais.

Ela afirmou estar ciente da dinâmica do programa, mas ressaltou qu e não aceitaria outros convites semelhantes no futuro.





O ex-participante de A Fazenda afirmou que não conseguiu assistir ao episódio completo e reclamou bastante da atitude de Fernanda:

"A Shan participou de um podcast que, nossa senhora… assim, eu não sei como ela consegue dar moral pra pessoas assim, que dizem que são amigas, amigos… Realmente, cara, a Shan vai pro céu! Ela se mete em cada uma" , iniciou o famoso.

“Quem convida a pessoa para o seu podcast, ainda dizendo que é amiga, fica tentando diminuir junto com outro convidado, não deixa falar, corta e ainda fica dando risada. Ridículo” , desabafou o ex-peão.

O ex-Fazenda continua, e classifica o podcast como ruim:

"Como que se vai num programa desse? Ruim! Que não vai somar nada com você… Faz esses negócios só pra polemizar. Feio, ridículo" , frisou.

Verdelho ainda classifica que, existe um 'preconceito' para com os influenciadores:

"E outra coisa: influencer! Como tem gente que não consegue nada, e fica aí, fazendo o papel de influencer, enchendo o saco de quem realmente ganha dinheiro com isso. INVEJA! Qual o problema da menina ser influencer? 'Ah, eu quero ser médico, não quero ser influencer.' Então tenta a sorte! Se vai dar certo ou não, aí já é outro problema" , disse.

"Mas ô calinho no pé, viu? Pessoas, pessoas… E a hipocrisia rola solta! Porque fala mal de influencer, mas quer aparecer igual influencer. Não fecha a conta! Fala mal, mas quer estar nos programas, quer agenciar famoso… Não fecha a conta" , finalizou.