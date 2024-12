Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho utilizou o Instagram para responder a críticas sobre seu comportamento e suaas escolhas de roupas, mesmo se considerando uma pessoa de visão conservadora. No vídeo, a cantora mostrou indignação com os comentários e aproveitou para defender seu estilo de vida de forma bem-humorada.

“Vamos conversar porque vocês querem se intrometer na vida da conservadora aqui. Não é porque eu sou conservadora que vou deixar de usar meu biquíni. Eu sou conservadora, mas sou atualizada. Nem tanto, mas sou atualizada”, iniciou Jojo, de maneira firme.





A artista também destacou que o conservadorismo não a impede de ser autêntica. “Eu gosto do meu biquíni pequeno, mas ninguém vai ditar como devo criar meu filho. Eu sou conservadora e vou do samba ao funk, vou ao mercado reclamar do preço do azeite e do bacalhau. Acham que virei santa? Te mancam pra lá!”, disparou.

Jojo deixou claro que não aceita críticas ou interferências em suas escolhas pessoais: “Sou conservadora e se reclamar, meu biquíni vai ser menor neste verão!”, afirmou. Encerrando o desabafo, a cantora deu um recado direto aos seguidores. “Aqui vocês não mandam, quem manda sou eu! Passa e vai treinar, pega a garrafa, o tênis, mas não me estressa”, concluiu.