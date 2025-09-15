Reprodução/ TV Globo Tereza Seiblitz beija Jefferson Bilisco

Tereza Seiblitz, de 61 anos, viralizou em plataformas de interação virtual como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. O motivo? Ter beijado o professor dela do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck".



EU TÔ PASSADO 😱 Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco simplesmente arrasaram no palco da #DançaDosFamosos no #Domingão 🤩💃 pic.twitter.com/NVyph2qFp4 — robivan pantoja (@PantojaRobivan) September 14, 2025





Ao final da apresentação do programa da Rede Globo, a veterana aproveitou para encerrar o momento dando um beijo no coreógrafo que a acompanha na disputa. Em seguida, ela incentivou mulheres 60+ a continuarem dançando.





"Não penso que tenho 61 anos, mas a vida está aí. E quando eu falo isso, é porque quero que as mulheres de 60 e 70 anos não parem de dançar", disse a atriz, logo depois de ter beijado Jefferson Bilisco.

O júri também repercutiu o beijo entre Tereza e o professor. "Estava vendo uma cena de novelas, sabe? Me senti uma espectadora. Então, é claro que vocês arrasaram. Tinha liga, deu match! Nota 10!", disse Giovanna Antonelli, a jurada convidada da noite.

"Beijo desentupidor de pia", completou Milton Cunha, em tom de brincadeira. O time de jurados da competição contou ainda com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesu s e Zebrinha.

Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Duda Santos, Alvaro, Wanessa Camargo, David Junior, Fernanda Paes Leme, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Silvero Pereira, Lucas Leto, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa e Tereza Seiblitz foram escalados na nova temporada da disputa de dança.



Reprodução/TV Globo Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme são eliminadas da Dança dos Famosos





Desta vez, quem vencer a disputa ganhará um carro 0 km. Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca já foram eliminadas. A competição faz parte do "Domingão com Huck" e aposta na disputa entre famosos de vários nichos, sejam influenciadores, ex-BBBs, jornalistas, atores, apresentadores, entre outros.